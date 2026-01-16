Wurzel: 120’000 Franken Schulden spalten Magazingründer

Publiziert am 16.01.2026

Die Publikation Wurzel («Das positive Magazin für den Oberaargau») erscheint seit November nicht mehr aufgrund massiver finanzieller Probleme des Verlags. Nach Angaben der Berner Zeitung BZ hat sich ein Schuldenberg in Höhe von 120’000 Franken angehäuft.

Klaus Zaugg hatte die Idee

Das im Dezember 2020 lancierte Medium war ursprünglich vom bekannten Eishockey-Journalisten Klaus Zaugg («Eismeister Zaugg») mitentwickelt worden und profitierte von seinem nationalen Renommee. Zaugg hatte das Projekt zusammen mit dem Fotografen Marcel Bieri entwickelt.

Im Mai 2025 hatten die beiden ihre Mitarbeit aufgekündigt – wegen wachsender Honorarausstände. Als versprochene Zahlungen ausblieben, leiteten die beiden im August eine Betreibung ein.

Gegenseitige Vorwürfe

Der heutige Geschäftsführer Bruno Wüthrich verweist auf die Mitverantwortung Zauggs für die finanzielle Schieflage. Er sei anfänglich mit 5000 Franken am Stammkapital beteiligt gewesen. Als er sein Geld abgezogen habe, hätten die Schulden schon über 80’000 Franken betragen. Zaugg hat Wüthrich wegen ungetreuer Geschäftsführung angezeigt. Dieser droht mit einer Anzeige wegen übler Nachrede.

Während die Zukunft des Oberaargauer Magazins ungewiss bleibt, arbeiten Zaugg und Bieri offenbar an einem Konkurrenzprodukt nach gleichem Muster, wie die BZ berichtet. (nil)