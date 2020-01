YouNews 2020: 15-jährige Enya Ernst moderiert «10vor10»

Am Freitag, 17. Januar 2020, erwartet das Publikum eine jugendliche Ausgabe von «10vor10», wie es im Newsletter des SRF von Donnerstag heisst. Die komplette Sendung wird von insgesamt 15 Jugendlichen aus der ganzen Deutschschweiz im Alter zwischen 12 und 19 Jahren mitgestaltet. Eine davon ist Enya Ernst, die den Platz am Moderationspult einnimmt. Die 15-Jährige geht in die Kantonsschule Wattwil SG und wird von Arthur Honegger für ihren Auftritt gecoacht.

Speziell wird der Einsatz bei «10vor10» auch für den 16-jährigen Matteo Schmid. Die Rekrutierung des Elektroniker-Lehrlings für die Rekrutenschule steht bald an. Nun bekommt er zuvor die Gelegenheit, Verteidigungsministerin Viola Amherd im Interview in Sachen Rekrutenschule und Kampfflieger auf den Zahn zu fühlen.

Die Jugendlichen arbeiten an sämtlichen Beiträgen für die Sendung mit und setzen teilweise auch die Themen. So berichtet das Nachrichtenmagazin aufgrund des Inputs von Jugendlichen über den Onlinehandel aus China und dessen ökologischen Impact sowie über die Faszination E-Sports.

Jugendliche berichten vom Lauberhornrennen

Jedes Jahr ziehen die Lauberhornrennen in Wengen die Skination Schweiz in ihren Bann – ob vor Ort oder zu Hunderttausenden am Fernsehen. Für die «Tagesschau» sind der 15-jährige Linus Martin aus Worb BE und der 13-jährigen Nicolas Moscatelli aus Liestal BL bei den Vorbereitungen zum Rennen dabei.

Im Rahmen von YouNews 2020 realisieren die zwei Jugendlichen zusammen mit Franz Fischlin im Vorfeld des Grossereignisses eine Reportage für die «Tagesschau»-Hauptausgabe vom Freitag, 17. Januar 2020. Geplant ist ein Beitrag rund um die Trainings zur längsten Abfahrt im Ski-Weltcup. (pd/lol)