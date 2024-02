Izzy Projects: 17'000 Film-Streams innert 24 Stunden

von Christian Beck

Der 80-minütige Film «Die Enkeltrickbetrüger» von Social-Media-Star Cedric Schild und seinem Team von Izzy Projects scheint auf Interesse zu stossen, wie Zahlen zeigen, die persoenlich.com exklusiv vorliegen.

Über die Landingpage enkeltrickbetrueger.ch wurden innert 24 Stunden seit der Veröffentlichung am Montag 17'000 bezahlte Streams registriert, heisst es bei Izzy-Mutterhaus Ringier auf Anfrage. Für den Film wurden 3.90 Franken in Rechnung gestellt. Sprich: Nach einem Tag wurden über 66'000 Franken umgesetzt. «Für uns ist das Pay-per-view-Modell auch ein Experiment», sagte Schild in einem persoenlich.com-Interview.

Auf blick.ch und der Blick-App wurden ausserdem mehr als 300'000 Pageviews registriert, ebenfalls innerhalb eines Tages seit der Filmveröffentlichung. Wie viele Personen den Film tatsächlich angeklickt haben, teilte die Medienstelle indes nicht mit. Nur, dass 340 Personen neu ein Blick+-Abo abgeschlossen hätten.

Auch das Medienecho zum Film war gross. Nebst Blick berichteten beispielsweise auch Watson, Nau.ch, 20 Minuten, Tages-Anzeiger oder TeleZüri über «Die Enkeltrickbetrüger», wie Cedric Schild auf Instagram sagte.