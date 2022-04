TX Group: 20 Minuten gibt es jetzt auf Ukrainisch

Bereits seit November 2021 kann die App auf Englisch umgestellt werden, Portugiesisch folgte Anfang Dezember. Albanisch, Serbisch, Kroatisch, Bosnisch und Spanisch kamen im ersten Quartal 2022 dazu.

Nun machen 20 Minuten und 20 minutes die redaktionellen Artikel ihrer App für registrierte Nutzerinnen und Nutzer auf Ukrainisch und Russisch verfügbar.

Das Umstellen der Sprache erfolgt über einen Sprachauswahl-Button in den Einstellungen der App und sofort werden alle aktuell in der App verfügbaren Textbeiträge der Redaktion durch einen automatisierten Übersetzungsdienst in die gewünschte Sprache übertragen. Nicht übersetzt werden Videos, Werbung und Umfragen.

Marco Di Bernardo, Chief Technology & Product Officer 20 Minuten, sagt laut Mitteilung: «Mit unserer Multilanguage App haben wir eine erprobte Technologie und bereits tausende Nutzerinnen und Nutzer jeden Tag. Mit der Einführung von Ukrainisch bieten wir der täglich zunehmenden Anzahl an Flüchtenden in der Schweiz Orientierung und Information in ihrer Landessprache. Gleichzeitig führen wir auch Russisch ein, um den zahlreichen Russinnen und Russen, die in der Schweiz leben, ebenfalls ein umfassendes News- und Unterhaltungsangebot zu den Themen, die die Schweiz bewegen, bieten zu können.»

«Als Botschafter bin ich sehr dankbar, dass die über 40’000 Ukrainerinnen und Ukrainer in der Schweiz Nachrichten in ihrer Muttersprache lesen können. Die meisten jüngeren Menschen aus der Ukraine sprechen ganz gut Englisch, aber noch nicht unbedingt Deutsch. Deshalb ist die App von 20 Minuten für sie wichtig, um nicht von der Welt abgekoppelt zu werden», wird der ukrainische Botschafter in der Schweiz, Artem Rybchenko, in der Mitteilung zitiert. (pd/mj)