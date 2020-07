Den Start der Maskenpflicht im Öffentlichen Verkehr nutzte 20 Minuten für eine Werbeaktion. Mitglieder der Redaktion und der Geschäftsleitung verteilten am Montagmorgen am Hauptbahnhof in Zürich Masken. Dazu erhielten die Pendlerinnen und Pendler eine gedruckte 20-Minuten-Ausgabe überreicht.

Das auf 20min.ch publizierte Video zeigt, dass auch die Chefs anpackten: Geschäftsführer Marcel Kohler und Chefredaktor Gaudenz Looser höchstpersönlich machten mit und auch sie hatten sich dafür Masken umgebunden.





Die Aktion erfolgte in Zusammenarbeit mit Coop und den SBB. Man wolle «für das Thema sensibilisieren und sie auf eine sympathische Art ermuntern, eine Maske zu tragen», so 20 Minuten in einer Mitteilung.



Neben dem HB Zürich wurden die Masken auch an den Bahnhöfen Bern, Lausanne und Lugano verteilt, in Zusammenarbeit mit der Agentur Promotion-Tools.

Neben der Frontseite – wo selbst das 20 Minuten-Logo eine Maske trägt – wird das Thema Maske auch in der Zeitung aufgenommen, beispielsweise mit einer Anleitung, wie man die Maske richtig trägt oder wie sich das Leben, Essen, Atmen durch die Maske verändert. (pd/eh)