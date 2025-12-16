Das war 2025: «20 Minuten wird unter seinem Wert gehandelt»

Publiziert am 16.12.2025

Bald verschwindet die Gratiszeitung 20 Minuten aus dem Stadtbild – ein Wendepunkt für die Schweizer Medienlandschaft. «Ich habe immer gefunden, dass 20 Minuten unter dem Wert gehandelt wird», sagt Ackeret rückblickend und bedauert den Entscheid, dass die gedruckte Ausgabe verschwindet. «Mit all den vielen Fake News hat man fast wieder Sehnsucht nach einem Medium wie 20 Minuten, wo das ganze Weltgeschehen komprimiert dargestellt wird.»

Das zweite Thema in dieser Podcast-Folge sind die geplanten Werbeverbote, die persönlich-Verleger Matthias Ackeret nicht nur als Journalist beschäftigen. Doch worum geht es eigentlich? Nick Lüthi fragt rhetorisch: «Ist es nicht auch eine Stellvertreterdebatte, dass man die sichtbarste Form angreift, aber eigentlich andere, durchaus problematische Werbung meint?» Ackeret, der sich persönlich gegen das Verbot engagiert hat, hält dagegen: «Ich glaube einfach, wenn man das Plakat verbieten würde, würde man eine Stadt schon grauer machen.»

Und was bei einem Rückblick auf 2025 und in der letzten Folge des persoenlich.com-Podcasts natürlich nicht fehlen darf: der Streit um UKW. Nick Lüthi sieht nach dem Entscheid des Parlaments und der angekündigten Rückkehr der SRG auf UKW eine «Lose-Lose»-Situation: «Zuerst hat man die UKW-Hörer verärgert und nun auch die Digitalradiohörer.» Ackeret sieht vor allem die SRG in einer schwierigen Lage: «Ich bedaure die SRG im Moment ein bisschen, dass die so angeschossen wird von allen Seiten. Ich bin ja gegen die Halbierungsinitiative, ich glaube, eine starke SRG ist noch wichtig in der heutigen Zeit.»





Der persoenlich.com-Podcast erscheint wöchentlich immer am Dienstag und ist auf unserer Website sowie auf allen gängigen Podcastplattformen – wie Spotify, YouTube oder Apple Podcast – verfügbar. (nil)