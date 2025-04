Publiziert am 02.04.2025

Kostensenkungen und Anpassungen im Portfolio hätten das Unternehmenwieder in die Gewinnzone geführt, teilte CH Media am Mittwoch mit. Zum Medienunternehmen gehören unter anderem Aargauer Zeitung, Luzerner Zeitung, bz Basel und St. Galler Tagblatt sowie nationale und regionale Radio- und TV-Sender wie 3+ oder Tele Züri. 2023 hatte CH Media einen Verlust von 2,4 Millionen Franken verzeichnet.

Der finanzielle Turnaround sei trotz der Rückkehr in die Gewinnzone noch nicht abgeschlossen, hiess es in der Medienmitteilung. Das strikte Kostenmanagement und die Effekte aus dem Stellenabbau im ersten Quartal 2024 hätten gegriffen. Die Werbeumsätze seien jedoch im Verlauf des Jahres weiter unter Druck geraten.

Verkauf von Magazinen trägt zum guten Ergebnis bei

Zum positiven Ergebnis trug laut CH Media auch der Verkauf von Special-Interest-Zeitschriften wie Kochen, Wir Eltern und Wohnrevue bei. Das Medienunternehmen zog zudem im November den sechs regionalen und werbefinanzierten Today-Portalen den Stecker.

Im Zeitungsgeschäft weist CH Media auf ihre Marktführerschaft mit der Schweiz am Wochenende, der Samstagausgabe ihrer Zeitungen, hin. Die Schweiz am Wochenende habe mehr als eine Million Leserinnen und Leser, hiess es. CH Media will nach eigenen Angaben im Druckgeschäft investieren und die Marktführerschaft ausbauen. (sda/nil)