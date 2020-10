Kabelio: 3+ oder TeleZüri über Satellit empfangen

Am Donnerstag startet das neue TV-Angebot Kabelio über Satellit für Zuschauer mit Wohnsitz in der Schweiz. Der Service umfasst 34 TV-Sender in HD-Qualität, von denen viele bisher noch nicht über Satellit ausgestrahlt wurden, heisst es in der Mitteilung.



Mit Kabelio können Zuschauer in der Schweiz die HD-Sender der Mediengruppe RTL (RTL Schweiz HD, RTL II Schweiz HD, Vox Schweiz HD) sowie der Seven.One Entertainment Group (ProSieben Schweiz HD, Sat.1 Schweiz HD, Kabel Eins Schweiz HD, Puls 8) über Satellit empfangen. Ebenfalls zum ersten Mal sind jetzt alle sieben nationalen Programme der CH Media (3+, 4+, 5+, 6+, TV24, TV25 und S1) sowie der regionale Tele Züri über Satellit verfügbar.

Die sieben Sender der SRG SSR (SRF1, SRFzwei, SRF Info, RTS 1, RTS 2, RSI 1, RSI 2) sind ebenso mit im Paket im Rahmen einer Kooperation enthalten, dazu viele populäre Sender aus Deutschland, Österreich und England (ARD, ZDF, ORF I, ORF II, BBC One, BBC Two, ITV one) . Abgerundet wird das Angebot durch französische Kanäle (France 2, TF1, M6) und den italienischen Sender Canale 5. (pd/wid)