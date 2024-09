SRF: 40 Stunden live aus der Rad-WM in Zürich

Publiziert am 17.09.2024

Ab Samstag finden in und um Zürich die UCI Rad- und Para-Cycling-Strassen-Weltmeisterschaften statt. SRF sendet in TV, Radio und online rund 40 Stunden live von der Heim-WM, teilt der Sender am Dienstag mit. Dreh- und Angelpunkt ist dabei das Live-Studio am Sechseläutenplatz. Dort empfängt Olivier Borer für den «WM-Veloclub» Gäste aus Sport, Politik und Kultur. Beat Schlatter bringt dem Publikum in seiner Rubrik «So isch er halt, dä Zürcher» die Gastgeberstadt näher.

Rund 1300 Fahrerinnen und Fahrer aus mehr als 75 Ländern werden um die begehrten Regenbogen-Trikots kämpfen. SRF überträgt sämtliche Eliterennen der Frauen und Männer sowie das Mixed Handbike Team Relay Rennen im Para Cycling am Eröffnungstag live im TV sowie als Livestream auf srf.ch/sport und in der SRF Sport App.

Im TV und Web-Livestream können zudem die U23-Rennen der Männer verfolgt werden. Am Mikrofon begleiten Claude Jaggi, Marco Felder und Steven Krucker abwechselnd die Wettkämpfe. Sie werden dabei von Kathrin Stirnemann, Sven Montgomery, Christoph Kunz (Para-Rennen) sowie punktuell von Fabian Cancellara unterstützt.

Die Para-Rennen nicht auf SRF



Das Para-Rennen zum WM-Start nimmt SRF zum Anlass, um im Live-Studio auf dem Sechseläutenplatz gemeinsam mit Flurina Rigling, die an den Paralympics in Paris zwei Medaillen gewann, auf das Novum des Zusammenschlusses der beiden Weltmeisterschaften einzugehen. Wichtiger Bestandteil der Sendung wird auch die Aufarbeitung der Para-Cycling-Rennen sein, die SRF nicht live überträgt, aber über die Streamingplattform der European Broadcasting Union (EBU) verfolgt werden können.

Silvan Schweizer ist als fliegender Reporter unterwegs und sorgt für Geschichten abseits der Rennstrecke. Im Radio melden sich Danja Spichtig und Marco Nüssli während der Eliterennen regelmässig mit Liveschaltungen und Hintergrundgeschichten. Nüssli moderiert zudem einen täglichen WM-Talk aus dem «Swiss Cycling House» in Zürich, der neben den Ereignissen des WM-Tages weitere spannende Radsport-Themen in den Fokus rückt.

Basis der weltweiten Übertragung

Im Auftrag des Rad-Weltverbands UCI wird die SRG alle Elite-, U23- und Nachwuchs-Rennen sowie das Mixed Handbike Team Relay Rennen im Para Cycling am Eröffnungstag produzieren. Als sogenannter «Host Broadcaster» stellt sie das Weltsignal sicher, das die Basis für die weltweite Übertragungen dieser Weltmeisterschaften ist. (pd/spo)