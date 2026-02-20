Publiziert am 20.02.2026

Die Jakob und Emma Windler-Stiftung beteiligt sich mit 480'000 Franken am Innovationsfonds für multimedialen Journalismus (IMJ), teilen die Organisationen mit. Die Mittel sind exklusiv für innovative Projekte von Medienhäusern aus dem Kanton Schaffhausen bestimmt.

Konkret können damit je vier Pilotprojekte mit je 20'000 Franken sowie Skalierungsvorhaben mit bis zu 100'000 Franken gefördert werden. Das zweistufige Modell soll eine bestehende Förderlücke im Schweizer Mediensystem schliessen: Innovative Ansätze sollen zunächst getestet und bei Erfolg dauerhaft in den Redaktionen verankert werden können.

Eine unabhängige Fachjury selektiert die Projekte kompetitiv, eine professionelle Begleitung und Vernetzung sind ebenfalls Teil des Programms. «Das Fondsmodell verbindet regionale Verankerung mit professioneller Selektion, Wettbewerb und Begleitung – genau diese Kombination verspricht nachhaltige Wirkung für den Journalismus in unserer Region», wird Janine Händel, Geschäftsführerin der Windler-Stiftung, zitiert.

Die Stiftung reiht sich damit ein in ein wachsendes Konsortium von Förderinstitutionen: Zusammen mit der Fondation Aventinus, der Ernst Göhner Stiftung, der Fondation Leenaards und der Gebert Rüf Stiftung stehen dem IMJ nun insgesamt über zwei Millionen Franken für Medieninnovationen in der Schweiz zur Verfügung. (pd/spo)