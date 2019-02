Der Bestatter: 729'000 Zuschauer sehen das Serienfinale

Die letzte und 40. Folge der SRF-Krimiserie «Der Bestatter» lockte am Dienstagabend nochmals viele Zuschauer vor den Bildschirm: «729'000 Zuschauer wollten live am Bildschirm miterleben, wie die Geschichte um die ‹Bestatter›-Familie zu Ende geht», sagte Urs Fitze, Bereichsleiter Fiktion SRF, auf Anfrage von persoenlich.com. «Das entspricht einem sagenhaften Marktanteil von 43,5 Prozent, dem höchsten in der aktuellen Staffel.» Im Schnitt erreichte die siebte und letzte Staffel einen durchschnittlichen Marktanteil von 40,2 Prozent. Das sei «ein würdiger Abschluss unserer Erfolgsserie» gewesen, sagte Fitze weiter.

«Es ist wunderbar zu sehen, wie das Publikum der Serie bis zum Schluss die Treue hält und den lieb gewonnen Figuren nachtrauert», so Fitze weiter. Dennoch seien in der heutigen Medienwelt sieben Staffeln einer Serie schon «eine halbe Ewigkeit». «Wir haben uns schon früh vorgenommen, aufzuhören, solange wir noch erfolgreich sind. Im Windschatten des ‹Bestatters› konnten wir neue Formate entwickeln.» Ab 2020 rückt «Wilder» auf den Sendeplatz vom «Bestatter». Dass eine weitere Staffel von «Wilder» produziert wird, wurde bereits Anfang 2018 kommuniziert (persoenlich.com berichtete).

Die Folge «Phönix aus der Asche» vom Dienstagabend erreichte zwar Rekordwerte in der letzten Staffel, nicht aber in der ganzen Serie. Den besten Marktanteil erzielte die Folge «Todesspender» vom 7. Januar 2014 mit 48 Prozent. Die höchste Reichweite hatte «Offene Wunden» vom 6. Januar 2015. 913'000 Zuschauer verfolgten damals die Folge mit Mike Müller als Luc Konrad in der Hauptrolle (Zielgruppe 3+, Deutschschweiz, Overnight). (cbe)