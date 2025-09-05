Le Temps: Abgang in der Chefredaktion

Publiziert am 05.09.2025

Grégoire Nappey wird ab 1. November persönlicher Mitarbeiter von Regierungsrat Frédéric Borloz, der der waadtländischen Bildungsdirektion vorsteht. Der 1973 geborene Journalist, der 25 Jahre lang für Westschweizer Titel gearbeitet hat, kehrt somit dem Beruf den Rücken.

Der studierte Historiker und Digital-Spezialist war stellvertretender Chefredaktor von 24 Heures, dann Chefredaktor von Le Matin und zuletzt stellvertretender Chefredaktor von Le Temps, wie es in einer Mitteilung der Bildungsdirektion heisst. «Die Kulissen der ‹öffentlichen Angelegenheiten› haben mich schon lange interessiert», begründet er seinen Entscheid auf LinkedIn.

Nappey folgt bei der Bildungsdirektion auf die ehemalige RTS-Journalistin Romaine Morard. Diese kehrt als Inlandchefin bei Le Temps in den Journalismus zurück. (spo)