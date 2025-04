OnlineReports: Abschied vom «Dinosaurier-Look»

Publiziert am 09.04.2025

Die neue Website ist am Mittwoch aufgeschaltet worden. In einem Artikel «In eigener Sache» verabschieden sich die Inhaber Alessandra Paone und Jan Amsler vom «Dinosaurier-Look».

Sämtliche Rubriken sind in den neuen Webauftritt übertragen worden und auf allen Geräten abrufbar, teilt das Nachrichtenportal mit. Bisher war die Vollversion nur im Desktop-Modus zu sehen. Die Rubrik «Das Aktuelle Bild» heisst neu «Das Wort zum Bild».

Login für Kommentare und Unterstützung

Mit einem Login können die Leserinnen und Leser die Inhalte direkt auf der Website kommentieren. Die Registrierung erlaubt ihnen zudem mit wenigen Klicks, den OnlineReports-Recherchierfonds finanziell zu unterstützen.

Die Inhalte von OnlineReports sind weiterhin kostenlos zugänglich, und eine Unterstützung bleibt freiwillig. OnlineReports leistet damit einen Beitrag zur differenzierten Meinungsbildung und zur Demokratie.

Die Website wurde von der We.Publish Foundation in Basel entwickelt und von der Designnow GmbH in Jegenstorf gestaltet. In einem zweiten Schritt überträgt We.Publish im Sommer das OnlineReports-Archiv in die neue Website. Damit wird der ganze journalistische Bestand an einem Ort aufrufbar sein.

Werbung und Unterstützungsverein

OnlineReports finanziert sich weiterhin zum grössten Teil über Werbung. Um die finanzielle Unabhängigkeit und Sicherheit weiter zu stärken, wurde der Verein der «Freunde von OnlineReports» gegründet.

Alessandra Paone und Jan Amsler hatten das Medienportal vor zwei Jahren von Peter Knechtli übernommen (persoenlich.com berichtete). «Knapp zwei Jahre nach dem ‹friendly takeover› setzen wir ein Zeichen für die Entwicklung der Traditionsmarke OnlineReports und die Medienvielfalt in beiden Basel. Die finanzielle Krise der Medien verlangt nach Lösungen. Wir reagieren mit dem Verein der Freunde von OnlineReports und sind begeistert vom grossen Commitment unserer Unterstützerinnen und Unterstützer», wird Alessandra Paone in zitiert. (pd/spo)