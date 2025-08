Presseschau

Abwendung von den USA gefordert

In Kommentaren nach dem Zollentscheid von US-Präsident Donald Trump sieht die Schweizer Presse mehrheitlich eine Lösung in einer grösseren Annäherung an die Europäische Union.

«Keine Einigung»: Post auf X von Bundesrätin Karin Keller-Sutter nach dem vorerst letzten Gespräch mit US-Präsident Donald Trump. (Bild: Keystone/Jean-Christophe Bott)