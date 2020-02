Deutschfreiburger SRG: Acht Neue kandidieren für den Vorstand

Die Deutschfreiburger Sektion der SRG kann aufatmen, wie es in einer Mitteilung von Mittwoch heist. Acht Kandidierende stehen bereit, um den Vorstand neu zu beleben und künftig mitzuprägen. Für das Amt des Präsidenten kandidiert der Freiburger Historiker und Generalrat Bernhard Altermatt. Der 42-Jährige ist unter anderem als Vorstandsmitglied von Kultur Natur Deutschfreiburg (KUND) aktiv und bekundet ein grosses Interesse an Medienpolitik.

Ebenfalls für den neu zusammengesetzten Vorstand kandidieren Stephanie Auderset (Kampagnenmitarbeiterin und Journalistin, Freiburg), Jean-Claude Goldschmid (Germanist, Liebistorf), Marc Kipfer (Mediensprecher, Murten), Pia Meuwly (pensionierte Primarlehrerin, Flamatt), Chantal Müller (Ärztin und Grossrätin, Murten), Erwin Schweizer (Wirtschaftsinformatiker, Wünnewil) und Bojan Seewer (Wohnheimleiter und Gemeinderat, Plasselb). Bernadette Lehmann (ehemalige Grossrätin, Wünnewil) verbleibt bis zur ordentlichen Wahl 2021 im Vorstand.

Zusammenarbeiten für das Studio Bern

Die Kandidierenden treten mit dem Ziel an, die Zusammenarbeit mit der SRG Bern Freiburg Wallis zu intensivieren. Der Kontakt zwischen den Regionen wurde 2019 getrübt. Hintergrund waren unterschiedliche Auffassungen, etwa über die künftige Entwicklung des SRF-Audioangebots und die Zukunft des Radiostudios in Bern. In diesem Zusammenhang traten sechs Personen aus dem Vorstand der SRG Freiburg zurück.

Die Neustrukturierung der Redaktionen im Audiobereich und die Reduktion der im Studio Bern produzierten Inhalte will die SRG Freiburg aufmerksam mitverfolgen. In einer neu zu schaffenden offenen Programmgruppe werden die beiden Freiburgerinnen Marlies Schafer, Wünnewil und Sibylle Werndli, Kerzers, die Arbeit der Berner Programmkommission und des Freiburger Korrespondenten Patrick Mülhauser begleiten.

Tagesschau-Moderator in Schmitten

Die Mitglieder der SRG Freiburg entscheiden an der Generalversammlung vom 6. März in Schmitten (19 Uhr, Aula Primarschule) über die neue Zusammensetzung des Vorstands. Ehrengast ist SRF-Journalist Franz Fischlin: Der Tagesschau-Moderator stellt sich den Fragen von Herbert Ming, langjähriger DRS-Regionalkorrespondent. (pd/lol)