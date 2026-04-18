Publiziert am 18.04.2026

Die Aktionärinnen und Aktionäre der AG für die Neue Zürcher Zeitung haben an der ordentlichen Generalversammlung vom Samstag im Kongresshaus Zürich sämtlichen Anträgen des Verwaltungsrats zugestimmt, wie es in einer Mitteilung heisst.

Laura Meyer und Dominique von Matt wurden für eine weitere vierjährige Amtszeit in den Verwaltungsrat gewählt. Meyer gehört dem Gremium seit 2022 an, von Matt seit 2013. Ebenfalls wiedergewählt wurde PricewaterhouseCoopers AG als Revisionsstelle für eine einjährige Amtsdauer.

Die Aktionäre erhalten wie im Vorjahr eine Dividende von 200 Franken pro Aktie. Grundlage für die Dividendenausschüttung ist das bereinigte Betriebsergebnis von 12,7 Millionen Franken, das die NZZ im Geschäftsjahr 2025 erzielte. Gemäss den Traktanden der Generalversammlung wies die NZZ 2025 einen Jahresgewinn von 24,3 Millionen Franken aus. (pd/cbe)