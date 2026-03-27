27.03.2026

NZZ

Aktivisten stören Podium mit Eric Gujer

Klimaaktivisten haben eine NZZ-Veranstaltung unterbrochen und die Klimaberichterstattung angeprangert.
NZZ: Aktivisten stören Podium mit Eric Gujer
Aktivistinnen und Aktivisten haben am Donnerstagabend NZZ-Chefredaktor Eric Gujer bei einer Podiumsdiskussion unterbrochen. (Bild: Drop Kollektiv)
Publiziert am 27.03.2026

Vier Aktivisten des Drop Kollektivs haben am Donnerstagabend eine Podiumsdiskussion im NZZ-Gebäude kurzzeitig unterbrochen. Die Gruppe drang an den Bühnenrand vor und richtete Vorwürfe an NZZ-Chefredaktor Eric Gujer. Die Aktivisten wurden vom Publikum ausgebuht.

Laut NZZ hatten die Personen regulär Tickets erworben. «Die Situation konnte rasch geklärt werden, die Gruppe wurde aus dem Saal verwiesen, und die Veranstaltung wurde planmässig fortgesetzt», schreibt Kommunikationsleiterin Karin Heim auf Anfrage von persoenlich.com. Die Sicherheit der Teilnehmenden sei jederzeit gewährleistet gewesen.

Grundsätzlich gelte: Die NZZ stehe für den offenen Austausch von Meinungen, so Heim. «Aktionen, die den Ablauf von Veranstaltungen stören, tragen jedoch nicht zu einem solchen Dialog bei.»

Das Drop Kollektiv wirft der NZZ eine systematische Verharmlosung des wissenschaftlichen Konsenses in der Klimakrise vor und fordert NZZ-Abonnenten zur Kündigung auf. (cbe)


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KOMMENTARE

Thomas Lüthi
27.03.2026 10:41 Uhr
Die NZZ gehört zu den wenigen Zeitungen, die über die Klimaerwärmung und deren Folgen nicht ständig im Alarm-Modus berichten, sondern nüchtern und pragmatisch. Dass linke Aktivisten die Meinungsvielfalt und Meinungsfreiheit gerade in der Klimafrage abschaffen möchten, ist bekannt und macht traurig. Aber so ist es halt bei Ideologinnen und Ideologen. Mit ihnen ins Gespräch kommen zu wollen, ist vertane Zeit. Ich konsumiere viele Medien, aber die NZZ schätze ich aufgrund ihres liberalen Profils besonders. Ich kann nur empfehlen, diese Zeitung zu abonnieren.
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