NZZ: Alan Cassidy verlässt die NZZ am Sonntag

Publiziert am 30.09.2024

Nach fast drei Jahren bei der NZZ am Sonntag wird Inlandredaktor Alan Cassidy die Zeitung Ende Jahr verlassen. Auf dem Netzwerkportal LinkedIn schreibt er: «Nach 15 spannenden und lehrreichen Jahren in den Medien freue ich mich auf eine neue Herausforderung und neue Perspektiven.» Cassidy startet Anfang 2025 als Kommunikationsverantwortlicher bei der Schweizerische Gemeinnützige Gesellschaft SGG.

«Der Zusammenhalt in polarisierten Zeiten, die Verständigung zwischen Einwohnerinnen und Einwohnern verschiedener Herkunft, die Zukunft der Demokratie: Die SGG kümmert sich um grosse Fragen, die mir am Herzen liegen», begründet Cassidy seinen Wechsel. Weiter will er sich auf Anfrage von persoenlich.com nicht äussern.



Vor seiner Zeit bei der NZZ am Sonntag arbeitete Alan Cassidy bei Tamedia. Dort war er zuerst Inlandredaktor beim Tages-Anzeiger und danach USA-Korrespondent für Tamedia und die Süddeutsche Zeitung. Davor arbeitete er für die Basler Zeitung und die damalige Schweiz am Sonntag. Cassidy hat an der Universität Zürich Politikwissenschaft und Wirtschafts- und Sozialgeschichte studiert. (wid)