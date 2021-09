Tamedia: Alan Cassidy wechselt zur NZZaS

von Michèle Widmer

Während dreieinhalb Jahren war Alan Cassidy als USA-Korrespondent für Tamedia und die Süddeutsche Zeitung tätig. Im Juni ist er in die Zentralredaktion von Tamedia zurückgekehrt. Jetzt steht erneut eine Veränderung an: Der 38-Jährige wechselt auf Februar 2022 zur NZZ am Sonntag und wird dort Inlandredaktor.

«Mich überzeugt die Idee der NZZ am Sonntag, noch mehr auf hintergründigen und analytischen Journalismus zu setzen, und ich freue mich, dabei mitzuwirken», sagt Cassidy auf Anfrage.

Alan Cassidy hat an der Universität Zürich Politikwissenschaft und Wirtschafts- und Sozialgeschichte studiert. Er stieg 2008 bei der «Basler Zeitung» in den Journalismus ein und arbeitete später für die «Schweiz am Sonntag». Ab 2015 war er im Inlandressort des «Tages-Anzeigers» tätig. Im Januar 2018 folgte dann der Wechsel in die USA. Er ist Co-Autor eines Buchs über die jüngere Geschichte der FDP und deren Rolle in der Schweizer Parteienlandschaft.