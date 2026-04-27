27.04.2026

NZZ am Sonntag

Albert Rösti war der erste Gast in «NZZ Weekend»

Im neuen NZZ-Podcast führen Beat Balzli, Nicole Althaus und Peer Teuwsen Gespräche mit Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft.
Publiziert am 27.04.2026

In rund 60-minütigen Gesprächen, die jeweils freitags als neue Podcast-Episode erscheinen, sollen Gäste über Werdegang und Überzeugungen berichten. Die Gastgeber sind NZZ-am-Sonntag-Chefredaktor Beat Balzli, Autorin Nicole Althaus und Kulturchef Peer Teuwsen. Das schreibt das Unternehmen NZZ in einer Medienmitteilung.



In der ersten Folge von «NZZ Weekend» schildert Uvek-Vorsteher Albert Röstiseinen Weg vom Bauernsohn aus dem Berner Oberland in den Bundesrat. Der neue Podcast ist kostenlos auf nzz.ch, in der NZZ-App sowie auf den gängigen Podcast-Plattformen abrufbar. (pd/nil)


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