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Susanne Wille plant Abbau beim Kulturradio

Susanne Wille plant Abbau beim Kulturradio

Die SRG steht vor einem massiven Sparprogramm – und Radio SRF 2 Kultur gerät dabei unter besonderen Druck.

Die SRG steht vor einem massiven Sparprogramm – und Radio SRF 2 Kultur gerät dabei unter besonderen Druck. Intern wird gemäss SonntagsBlick bereits über eine Einstellung des Senders diskutiert.