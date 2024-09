Blue Sport: Alex Frei neu im Expertenteam

Publiziert am 16.09.2024

Der 45-Jährige, der zuletzt als Trainer beim FC Aarau tätig war, wird das Expertenteam ergänzen. Alex Frei blickt auf eine herausragende Karriere im Fussball zurück, in der er unter anderem 42 Tore in 84 Spielen für die Schweizer Nationalmannschafft erzielte – so viele wie kein anderer Spieler.

Frei, der unter anderem für den FC Basel, Borussia Dortmund und Stade Rennes spielte, ist bekannt für seine klare Ausdrucksweise. Über seinen neuen Arbeitgeber sagt er gemäss einer Medienmitteilung: «Blue Sport habe ich immer als sehr kompetent wahrgenommen.»

CEO Claudia Lässer bezeichnete die Verpflichtung als «veritablen Coup» und ist überzeugt, dass Frei durch seinen Erfahrungshorizont wertvolle Einblicke geben wird.

Neben Frei wird auch Pirmin Schwegler, ehemaliger Bundesliga-Spieler, Teil des Teams sein. Das Westschweizer Expertenteam verstärkt sich zudem mit Raphael Wicky. Der Ex-YB-Coach und ehemalige Nati-Kollegen von Alex Frei wir auch für einzelne Einsätze im Deutschschweizer Programm zur Verfügung stehen.

Blue Sport zeigt unter anderem sämtliche Spiele der Schweizer Super League und der Uefa Champions League.(pd/ki/nil)