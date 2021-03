Der Nebelspalter gibt weitere Details zum Personal bekannt. Alex Reichmuth werde sich um die Klima- und Energiepolitik kümmern, heisst es im neusten Newsletter. Reichmuth ist Mathematiker. Nach Stationen beim Schweizer Radio und Fernsehen, bei der Weltwoche und bei der Basler Zeitung, wo er aus dem Bundeshaus berichtete, ist er derzeit bei der Handelszeitung tätig.

Zudem vermeldet Markus Somm einen weiteren Zugang: Martin Breitenstein, Rechtsanwalt in Winterthur, werde «sich wieder seiner wahren Berufung widmen: Dem Journalismus».Breitenstein, einst Assistent beim Basler Staatsrechtler Kurt Eichenberger, arbeitete jahrelang bei der NZZ, zuletzt als deren Online-Chef, bevor er in die Anwaltspraxis wechselte. Für den Nebelspalter werde er Woche für Woche das politische Geschehen aus einer dezidiert liberalen Perspektive kommentieren.

«Last but not least» habe er, so Somm, «eine neue liberale Stimme entdeckt»: Nicole Ruggle. Sie sei eine blutjunge Frau, die als meinungsfreudige Autorin unter anderem beim Schweizer Monat aufgefallen sei. Ruggle wird als Redaktorin zum Nebelspalter stossen. (eh)