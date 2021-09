Abenteuerlustig: Am 28. September startet die zweite Staffel

Nach einer erfolgreichen ersten Staffel packen Nik Hartmann und Claudio Zuccolini wieder ihre Koffer und stürzen sich wagemutig in neue kulturelle Abenteuer. Dabei müssen die ungleichen Freunde in drei Tagen ein bestimmtes Reiseziel erreichen, ohne dabei den genauen Weg zu kennen. Um auf ihrer Reise weiterzukommen, wird das Duo laut Mitteilung immer wieder vor herausfordernde und unterhaltsame Aufgaben gestellt. Absolvieren Hartmann und Zuccolini diese mit Bravour, erhalten sie Unterstützung: Ein Bett für die Nacht, ein stärkendes Abendessen oder ein Ticket zum nächsten Ort. Versagen sie, sind sie auf sich alleine gestellt. Haben die Freunde genügend Ausdauer, Geschicklichkeit und Humor, um die Aufgaben zu meistern?

Ihre erste Reise führt das Duo ins sonnige Griechenland. Dort übernimmt es auf der Insel Naxos für einen Tag eine griechische Taverne und vergrault noch den letzten, verbleibenden Gast, wie es weiter heisst. In Georgien stürzen sich die Freunde in der zweiten Folge auf einem Bauernhof ins Käserei-Abenteuer. Können sie den georgischen Bauer trotz Verständigungsproblemen von sich überzeugen? In der dritten Folge reisen sie mit einem Trabi inklusive munzig-kleinem Wohnwagen von der Ostsee bis nach Berlin und erreichen abschliessend in der vierten Folge nach einer Irrfahrt auf dem Velo und leicht benebelt die Hauptstadt der Niederlande, Amsterdam.

«Abenteuerlustig» startet am Dienstag, 28. September 2021, um 20.15 Uhr auf 3Plus. (pd/tim)