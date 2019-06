Surprise: Amir Ali gibt die Co-Leitung ab

von Michèle Widmer

Nach fünfeinhalb Jahren beim Strassenmagazin «Surprise» hat Amir Ali auf Ende Juli gekündigt. «Ich blicke gerne auf die Zeit zurück und habe viel gelernt», sagt er gegenüber persoenlich.com. Das Leitungsteam habe in den letzten Jahren viel vorangetrieben – die Verkaufszahlen gesteigert, das Heft neu konzipiert und die Redaktion umgebaut.



Als Co-Redaktionsleiter sei er allerdings zu wenig zum Schreiben gekommen, fügt er an. Dies will Ali nun nachholen. Als freier Reporter wird er über den Nahen Osten berichten. Für die zweite Jahreshälfte seien bereits mehrere Projekte geplant.

Vor seiner Zeit bei «Surprise» arbeitete er als News-Journalist bei tagesanzeiger.ch/Newsnet. Als freier Journalist veröffentlichte er bereits Reportagen über Syrien und Marokko unter anderem im «Tages-Anzeiger» oder in der «Zeit». Ali hat an der ZHAW das Studium Journalismus und Kommunikation abgeschlossen.



Sein Nachfolger steht bereits fest. Ab Juli übernimmt der freie Fotojournalist und Reporter Klaus Petrus die 60-Prozent-Stelle in der Co-Leitung von «Surprise». «Armut, Migration, Gewalt, ein Leben an den Rändern der Gesellschaft, das sind Themen, mit denen ich mich immer wieder befasse», sagt Petrus auf Anfrage. Mit «Surprise» habe er die Möglichkeit, sie noch mehr in die Gesellschaft hineinzutragen. Hinzu komme, dass das Magazin einem unglaublich viele inhaltliche und gestalterische Freiheiten biete. Er werde danebst weiter als Fotojournalist und Reporter arbeiten, weil er an grösseren Geschichten dranbleiben wolle.

Zum Leitungsteam des Strassenmagazins gehören nebst Petrus auch Diana Frei und Sara Winter Sayilir. Zudem arbeiten Andres Eberhard und Simon Jäggi in der Redaktion.