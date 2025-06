20 Minuten: Ana Maria Marković wird EM-Kolumnistin

Publiziert am 11.06.2025

Vom 2. bis 27. Juli findet die Fussball-EM der Frauen an acht Standorten in der Schweiz statt. 20 Minuten hat Ana Maria Marković als Kolumnistin verpflichtet. Die Spielerin wird ihre Einschätzungen zu Leistungen und aktuellen Themen rund um die Europameisterschaft abgeben. Die erste Kolumne erscheint kurz vor Turnierstart. Marković wird insbesondere die Spiele der Schweizer Nationalmannschaft analysieren, wie es in einer Mitteilung heisst.

«Ich bin in der Schweiz geboren und mit dem Fussball gross geworden. Es bedeutet mir unglaublich viel, meine persönliche Sicht als aktive Spielerin einbringen zu können – gerade jetzt, wo ein so grosses Turnier in meinem Heimatland stattfindet», wird Marković zitiert. «Ein Heimturnier ist für die Schweiz eine riesige Chance – sportlich, aber auch gesellschaftlich. Ich möchte diese Plattform nutzen, um nicht nur über Fussball zu sprechen, sondern auch dem Frauenfussball mehr Sichtbarkeit und Gewicht zu geben.»

20-Minuten-Chefredaktorin Désirée Pomper fügt an: «Mit Kroatien hat Ana Maria Marković die EM-Qualifikation knapp verpasst. Nun wird sie mit ihrer internationalen Erfahrung und grosser Nähe zur Schweizer Nati während der gesamten Europameisterschaft exklusiv für 20 Minuten die Spiele der Schweiz analysieren.» Sie werde «ganz genau hinschauen – auf die Taktik, auf die Dynamik im Team und auf die grossen wie kleinen Momente auf und neben dem Platz».

Sportressort-Leiter Sven Forster bezeichnete die Verpflichtung als Transfercoup: «Sie spielte mit und gegen viele aktuelle Nati-Spielerinnen. Im Frauenfussball ist sie einer der grössten Namen und ich bin sicher, dass sie unser Team für die EM gut ergänzen wird.» (pd/cbe)