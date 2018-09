SRF: Andi Lüscher moderiert neu «SRF Börse»

Anfang November wechselt Andi Lüscher von der Radio- in die TV-Wirtschaftsredaktion, wie SRF in einer Mitteilung bekannt gibt. Er übernimmt neben seiner Tätigkeit als Redaktor auch die Moderation von «SRF Börse». Lüscher folgt auf Martin Stucki, der Ende 2018 in Pension geht.

Der 38-Jährige arbeitet seit 2016 als Wirtschaftsredaktor bei Radio SRF in Zürich und Bern. Dort betreut er unter anderem die täglichen Wirtschafts- und Börsensendungen auf Radio SRF 3 und Radio SRF 4 News. Zudem realisiert Lüscher als Beitragsmacher Radiogeschichten zu wirtschaftlichen Themen für die täglichen Informationssendungen «Echo der Zeit», «Rendez-vous» oder «Info 3» wie auch für das wöchentliche Wirtschaftsmagazin «Trend».

Von 2011 bis 2016 war Lüscher als Dienstleiter, Produzent und Moderator von Radio SRF-Nachrichtensendungen wie auch der Radio-SRF-3-Sendung «Info 3» im Einsatz. Anfangs 2011 absolvierte er ein Kurz-Stage auf der Wirtschaftsredaktion der SDA.

Zuvor arbeitete der studierte Betriebswirtschafter und Publizist für vier Jahre als Produzent und Moderator bei Radio Zürisee. Vor seinem Einstieg in den Journalismus war Lüscher während sieben Jahren in verschiedenen Funktionen im Bankenbereich tätig. (pd/as)