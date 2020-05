Radio SRF 3: Andreas Forster wechselt nach Zürich

von Loric Lehmann

Nach zwölf Jahren bei Radio FM1 wechselt Moderator, Produzent und stv. Redaktionsleiter Andreas Forster nach Zürich zu Radio SRF 3, wie persoenlich.com in Erfahrung gebracht hat. Der 39-Jährige wird dort ab Mitte Juni als Sendungsproduzent hauptsächlich für die Morgenshow tätig sein.

Dies bestätigt Forster gegenüber persoenlich.com: «Zwölf Jahre sind in der Medienbranche eine unglaublich lange Zeit. Vor allem wenn man diese an ein und demselben Ort verbracht hat.» Das spreche für einen tollen Radiosender, der sich stets weiterentwickelt und bei dem sich Forster «bis zum letzten Arbeitstag» wohlgefühlt habe, so der Wahl-St. Galler mit Bündner Wurzeln. «Insbesondere auch wegen dem unglaublich tollen Team, das ich nun schweren Herzens verlasse. Mein Fazit: Die Ostschweiz kann was.»

Forster freut sich auf die neue Herausforderung: «SRF 3 ist ein Sender und eine Marke mit enormer Präsenz und Strahlkraft. Die ersten Eindrücke waren durchwegs positiv und haben mich in diesem Schritt zusätzlich bestärkt. Ich freue mich auf das Neue.»