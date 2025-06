SRF: Andreas Lüthi wird Berner TV-Korrespondent

Publiziert am 10.06.2025

Ab August 2025 erhält die Korrespondentenstelle in Bern ein neues Gesicht. Andreas Lüthi, jetziger Redaktor der TV-Inlandredaktion bei SRF, wird neuer TV-Korrespondent und ergänzt damit das Team bestehend aus Sandra Brand und Matthias Thomi. Für Lüthi ist Bern kein unbekannter Ort. Mehrere Jahre arbeitete er als Journalist bei Berner Regionalmedien, bevor er 2008 bei SRF als Radiojournalist startete – und mittlerweile als TV-Inlandredaktor tätig ist. Lüthi studierte Geschichte, Germanistik und Wirtschaftswissenschaften in Bern und Berlin.

Als neuer Bern-Korrespondent folgt Andreas Lüthi auf die jetzige Korrespondentin Katharina Locher. Sie wird vermehrt aus dem Newsroom im Leutschenbach als «Schweiz aktuell»-Moderatorin und -Redaktorin berichten. Auch Lüthi wird neben seiner neuen Tätigkeit dem SRF-Newsroom als Inland-Redaktor in einem kleineren Pensum erhalten bleiben.

Andreas Lüthi über seine neue Aufgabe: «Ich habe bereits als Zeitungs- und Radiojournalist über bernische Themen berichtet und freue mich nun riesig darauf, den Kanton Bern in all seiner Vielfalt dem nationalen Fernsehpublikum näher zu bringen. Als gebürtiger Oberaargauer mit langjährigem Wohnsitz in der Stadt Bern und Vorfahren im Emmental und Oberland bin ich mit fast allen bernischen Wassern gewaschen.» (pd/awe)