Sphere: Andreas Schaffner wird Chefredaktor

Andreas Schaffner wird Chefredaktor von Sphere. Er tritt damit neben Souad Dous, Elsa Floret und Jérôme Sicard dem Leitungsteam des 2016 in Genf und Zürich gegründeten Finanzmagazins bei. In seiner Funktion wird Schaffner die redaktionelle Entwicklung des Titels steuern und weiter stärken, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst.

Schaffner verfüge über langjährige Erfahrung in den Wirtschafts- und Finanzmedien, sowohl im audiovisuellen Bereich als auch in Print und in den digitalen Kanälen. Der ehemalige Chefredakteur und COO von CNN Money Switzerland beschäftigt sich seit über 20 Jahren mit Wirtschaft und Finanzen, heisst es. Er arbeitete als Reporter und in Managementfunktionen bei diversen Titeln und Medienunternehmen, darunter bei Cash, dem Schweizer Fernsehen (SRF), den AZ Medien sowie der Blick-Gruppe.

«Wir freuen uns, Andreas Schaffner im Sphere-Team begrüssen zu dürfen», wird Souad Dous, Gründerin und Teilhaberin der Gruppe, in der Mitteilung zitiert. «Wir werden somit unsere ehrgeizige redaktionelle Strategie weiter stärken können. Seit seinen Anfängen versucht Sphere, den Finanzplatz Schweiz nicht nur so darzustellen, wie er heute ist, sondern wie er morgen sein soll. Um dies zu erreichen, stellen wir die Figuren, die ihn beleben, mit ihren Visionen und Plänen in den Mittelpunkt. Wir wollen diesen Weg weitergehen und Inhalte anbieten, die für die Finanzentscheider einen echten Nutzwert erbringen. Wir werden in der Lage sein, ihnen noch mehr praktische Informationen zu liefern, ihnen Lösungen aufzuzeigen, die sie bei der Entwicklung ihres Geschäfts unterstützen.»

Schaffner wohnt in der Nähe von Zürich, hat einen Master in Rechtswissenschaften der Universität Basel und ein Nachdiplomstudium in Journalismus am MAZ in Luzern absolviert. Darüber hinaus erwarb er einen MBA an der Universität Durham in England.

Sphere fokussiert sich seit Beginn auf den Finanzplatz Schweiz, insbesondere auf Fragen rund um die Vermögensverwaltung. Der Titel wird laut Mitteilung in einer Auflage von über 7000 Exemplaren vertrieben, ist in einer französischen und einer deutschen Version erhältlich und veröffentlicht sechs Ausgaben pro Jahr. (pd/cbe)