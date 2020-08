Radio SRF: Angélique Beldner zu Gast bei «Persönlich»

Seit Januar moderiert Angélique Beldner die Quiz-Sendung «1 gegen 100», während Musiker Christian Häni mit seinen zwei Bands unterwegs ist und nebenbei noch Texte für erfolgreiche Schweizer Musizierende schreibt. Bei «Persönlich»-Moderator Christian Zeugin im Casino Bern lernen sie sich kennen, wie es in einer Mitteilung heisst.

Vor etwas mehr als einem halben Jahr trat Angélique Beldner in die Fussstapfen von Susanne Kunz und übernahm die wöchentliche Quiz-Sendung «1 gegen 100». Die Berner Moderatorin und Journalistin moderiert zudem die «Tagesschau» am Mittag und die «Tagesschau» um 18 Uhr, ist also eigentlich eher in der News- als in der Unterhaltungsecke zu Hause.

Der Berner aus Untersee, Christian Häni, steht als Musiker und Sänger seiner Bands Halunke und Scream seit über 20 Jahren auf der Bühne und hat schon etliche Songs, EPs und Alben veröffentlicht. Zudem schreibt und textet er Songs für viele Schweizer Musiker, von Baschi bis Trauffer. Er arbeitet auch als Mischer und Produzent.

Angélique Beldner und Christian Häni sind zu Gast bei Christian Zeugin in der Gesprächssendung «Persönlich» am Sonntag, 16. August 2020. Die Sendung wird live im Casino Bern aufgenommen und auf Radio SRF 1 ab 10 Uhr ausgestrahlt. (pd/wid)