NZZ am Sonntag: Anja Burri kehrt zurück zum Tages-Anzeiger

Anja Burri verlässt die NZZ am Sonntag und wird ab dem 1. Dezember 2023 wieder Teil der Redaktion vom Tages-Anzeiger. Burri wird als Tagesleiterin im Newsroom arbeiten und sich gleichzeitig als Redaktorin im Ressort Inland auf die Recherche von journalistischen Beiträgen konzentrieren, heisst es in der Mitteilung vom Tages-Anzeiger.

Derzeit leitet Burri gemeinsam in einem Viererteam interimistisch die Chefredaktion der NZZ am Sonntag. Davor war sie bei der NZZ am Sonntag unter anderem Hintergrundredaktorin und Blattmacherin, bevor sie ab 2020 die Leitung des Ressorts Inland übernahm. Im Januar 2022 wurde sie zur stellvertretenden Chefredaktorin ernannt.

Für Burri bedeutet der Wechsel an die Sihl eine Rückkehr an alte Wirkungsstätte. Von 2013 bis 2016 schrieb sie für das Bundeshausteam des Tages-Anzeigers. Der Wechsel zurück zum Tagi sei auch «eine Rückkehr zu vielen publizistischen Weggefährtinnen und Weggefährten», sagt Burri. «Ich freue mich sehr auf die Rückkehr zum Tages-Anzeiger und besonders auch darauf, wieder vermehrt zu schreiben.»

Mario Stäuble, Leiter Inlandredaktion Tages-Anzeiger: «Anja hat als Journalistin ihr Gespür für gute Geschichten wieder und wieder unter Beweis gestellt. Wir heissen sie herzlich willkommen.» Raphaela Birrer, Chefredaktorin Tages-Anzeiger: «Wir freuen uns, dass Anja den Tages-Anzeiger mit ihrer neuen Doppelfunktion wieder mitgestalten wird.» (pd/wid)