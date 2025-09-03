Blick: Anja Schelbert wird Tagesleiterin Desk

Anja Schelbert arbeitet seit Anfang 2023 als Redaktorin bei den Konsumentenmagazinen Ktipp und Saldo. Ab 1. Oktober übernimmt sie die Funktion der Site-Managerin im Blick-Newsroom, schreibt Ringier auf Anfrage.
«Ich habe mich für Blick entschieden, weil er Tempo mit Relevanz verbindet. Im Newsroom setze ich mein Gespür für digitalen Journalismus ein, um Prioritäten zu setzen und relevante Geschichten sichtbar zu machen», so Schelbert. Bei Blick folgt sie auf Roman Neumann, der zu SRF wechselt. (spo)
