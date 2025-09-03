03.09.2025

Blick

Anja Schelbert wird Tagesleiterin Desk

Die Journalistin wird ihre neue Stelle am 1. Oktober antreten und folgt auf Roman Neumann.
Anja Schelbert ist seit Anfant 2023 bei Ktipp und Saldo tätig. (Bild: zVg)
Anja Schelbert arbeitet seit Anfang 2023 als Redaktorin bei den Konsumentenmagazinen Ktipp und Saldo. Ab 1. Oktober übernimmt sie die Funktion der Site-Managerin im Blick-Newsroom, schreibt Ringier auf Anfrage.

«Ich habe mich für Blick entschieden, weil er Tempo mit Relevanz verbindet. Im Newsroom setze ich mein Gespür für digitalen Journalismus ein, um Prioritäten zu setzen und relevante Geschichten sichtbar zu machen», so Schelbert. Bei Blick folgt sie auf Roman Neumann, der zu SRF wechselt. (spo)


