Medinside: Anna Birkenmeier übernimmt Leitung

Anna Birkenmeier hat per 1. November die Leitung von Medinside übernommen. Die 43-jährige Journalistin ist seit 2018 für das Gesundheitsportal tätig und gehört seit 2022 zum Redaktionsteam. «Ich freue mich darauf, Medinside weiterzuentwickeln – mit neuen Themenfeldern und dem Ziel, noch mehr Menschen im Gesundheitswesen zu erreichen», so Birkenmeier auf Anfrage von persoenlich.com.

Birkenmeier absolvierte eine journalistische Ausbildung an der Schule für Angewandte Linguistik SAL in Zürich und arbeitete danach mehrere Jahre für die Nachrichtenagentur Café Europe in Winterthur. Als Freelancerin schrieb sie für verschiedene Schweizer Medien und war zudem als Ghostwriterin unter anderem für Gesundheitspolitiker tätig. Im vergangenen Jahr erschien ein gemeinsam mit Ralph Pöhner verfasster Beitrag zur Spitalkrise in der «Zeit». Birkenmeier lebt am Zürichsee und hat drei fast erwachsene Töchter.

Plattform hat expandiert

Die Neuorganisation steht im Zusammenhang mit der Expansion der Plattform. Medinside betreibt mittlerweile drei Portale: Medinside (Deutsch) unter der Leitung von Anna Birkenmeier, Medinside Suisse romande unter der Leitung von Jehanne Picard sowie Docinside, den spezialisierten Informationsdienst für Ärzte, unter der Leitung von Sarah Bourdely.

Jehanne Picard arbeitet seit Dezember 2024 bei Medinside und war an der Lancierung der französischsprachigen Plattform im Frühjahr 2025 beteiligt. Zuvor arbeitete sie im Health Technology Assessment eines Medtech-Herstellers. Sie studierte Politische Wissenschaften in Grenoble und verfügt zudem über einen MA in International Health & Social Management.

Sarah Bourdely ist seit Mai 2025 redaktionelle Leiterin von Docinside. Sie schreibt zudem regelmässig für Medinside und Medinside Suisse romande. Die promovierte Literaturwissenschaftlerin (Französistik, Universität Basel) verfügt über langjährige Erfahrung im Medizinjournalismus auf Deutsch und Französisch. Bourdely arbeitete von Juli 2022 bis zum Konkurs des Verlags EMH Media im September 2024 bei der Schweizerischen Ärztezeitung (SÄZ). Dort verantwortete sie unter anderem die Newsrubriken und verfasste Beiträge zu Forschung, Klinik und Gesundheitspolitik.

Ralph Pöhner, der Medinside 2015 gegründet hatte, konzentriert sich künftig auf die strategische Weiterentwicklung der Plattformen. Medinside gehört seit Januar 2024 zu 100 Prozent zur medizinischen Plattform Just-medical, die zur Marketing-Technologie-Gruppe W4 gehört (persoenlich.com berichtete).