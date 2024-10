SRF: Anna-Lisa Achtermann berichtet aus dem Wallis

Publiziert am 03.10.2024

Anna-Lisa Achtermann wird ab Anfang 2025 neue TV-Inlandkorrespondentin für das Wallis. Sie folgt auf Roger Brunner, der zehn Jahre lang über den Kanton Wallis berichtete (persoenlich.com berichtete). Brunner übernimmt die Leitung der Unternehmenskommunikation von Valais/Wallis Promotion, wie SRF in einer Mitteilung schreibt.

«Für mich geht es back to the roots. Ich freue mich riesig darauf, wieder aus dem schönen Wallis berichten zu dürfen. Mit dem Wechsel ins Fernsehen geht zudem ein lang gehegter Traum in Erfüllung», wird Anna-Lisa Achtermann zitiert.

Ihre Karriere bei SRF startete Achtermann 2018 als Wallis-Korrespondentin beim «Regionaljournal Bern Freiburg Wallis». Zuvor war sie Moderatorin bei Radio Rottu Oberwallis. Seit 2019 ist Anna-Lisa Achtermann als Redaktorin und Moderatorin für die Nachrichtensendungen von Radio SRF tätig. Seit 2022 arbeitet sie zudem als Moderatorin und Produzentin für die Radio-Sendung «Info3».

Natascha Schwyn, Leiterin Inlandkorrespondenten: «Ich freue mich sehr, dass Anna-Lisa Achtermann künftig in die spannende Welt der Bilder eintaucht. Wir haben mit Anna-Lisa eine engagierte Journalistin mit grossem Leistungsausweis gefunden. Sie kennt sich im Wallis bestens aus, hat ein grosses Netzwerk in der Region und bringt viel Erfahrung mit digitalen Produkten mit. Und das Wichtigste: sie brennt für ihre Arbeit.»

Die 31-jährige Achtermann wird in einem 80-Prozent-Pensum tätig sein. Sie verfügt über einen Bachelor of Social Sciences und Public Law der Universität Bern. (pd/cbe)