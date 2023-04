Im Rahmen der European Publishing Awards gewann das Schweizer Frauenmagazin Annabelle sechs Preise, so auch den wichtigsten: «Magazine of the Year». «Zugängliches und ansprechendes Coverdesign, perfekte Komposition von vertiefenden Features und Bildgeschichten, relevante Themen. Ein Massstab für den heutigen Zeitgeist», wird die Jurybegründung in einer Mitteilung zitiert.

Monothematische Annabelle-Ausgabe zum Thema «Mutter». (Bild: zVg)





Ausgezeichnet wurde Annabelle ebenfalls mehrfach für die monothematische Ausgabe zum Thema «Mutter», eine Reportage über die politischen Rechte von behinderten Menschen in der Schweiz und eine Modestrecke mit aus der Ukraine geflüchteten Kunstschaffenden. «Dieses Redaktionsteam versteht es, Geschichten im Kontext hochsensibler Themen zu erzählen», so die Jury weiter.

Am European Publishing Congress in Wien vom 14. und 15. Juni werden die scheidende Chefredaktorin Jacqueline Krause-Blouin und ihre Nachfolgerin Barbara Loop ein Inputreferat halten und gemeinsam den Preis entgegennehmen, wie Annabelle in einer Mitteilung vom Sonntag schreibt.

Weitere Gewinner aus der Schweiz

Auch weitere Schweizer Titel sind an den European Publishing Awards ausgezeichnet worden, wie der Beobachter, Interview by Ringier, das Magazin Caminada oder Aufbau.

Auch die Gewinner des European Digital Publishing Award wurden bekannt. Hier gingen Auszeichnungen an SRF für «Die Akte Synchronschwimmen» und an Novartis für ihr «Novartis live magazine».

Den Überblick über alle ausgezeichneten Publikationen finden Sie hier. (pd/cbe)