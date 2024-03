Berner Pfarrblatt: Annalena Müller wird neue Chefredaktorin

Müller wurde vom Vorstand der Pfarrblatt-Gemeinschaft Bern zur neuen Chefredaktorin gewählt. Die 41-Jährige ist promovierte Mittelalterhistorikerin und arbeitete unter anderem an den Universitäten Freiburg und Basel in der Forschung. Zuletzt war sie als Redaktorin für das Katholische Medienzentrum tätig. Sie tritt ihre Stelle am 1. Juli 2024 an.

Müllers Vorgänger Andreas Krummenacher wird sich beruflich neu orientieren. Er war während 14 Jahren für das Pfarrblatt tätig.

Das Pfarrblatt Bern informiert täglich online über das katholische Leben im deutschsprachigen Teil des Kantons Bern und erscheint alle zwei Wochen als gedruckte Zeitung. (sda/nil)