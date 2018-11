SRF: Annette Fetscherin moderiert «sportaktuell»

Annette Fetscherin arbeitet seit Juli 2017 als Journalistin und Produzentin für SRF Sport. Während der Fifa-WM 2018 und den European Championships 2018 sowie im Rahmen der Berichterstattung zum nationalen Sport war sie zudem bereits als Livereporterin am Bildschirm zu sehen. Neu ergänzt die 35-Jährige das Moderationsteam von SRF Sport und kommt ab Januar 2019 als Moderatorin der täglichen Magazinsendung «sportaktuell» zum Einsatz. Dies schreibt SRF in einer Mitteilung vom Dienstag.



Ihre journalistische Laufbahn startete Fetscherin 2002 als Videojournalistin und Moderatorin beim Ostschweizer TV-Sender Tele Top. Parallel erlangte sie das Lizentiat in Publizistikwissenschaft an der Universität Zürich. Nach weiteren Stationen als freischaffende Videojournalistin bei der SRF-Peoplesendung «Glanz & Gloria» sowie als Mitinhaberin und Geschäftsführerin einer Produktionsfirma stiess die gebürtige Thurgauerin zu Teleclub. Ab 2008 arbeitete sie in verschiedenen Funktionen für den Pay-TV-Sender – zunächst als Videojournalistin, Liveproduzentin und Moderatorin von Fussball- und Eishockeysendungen, ab 2012 zudem als stellvertretende Chefredaktorin Sport TV. (pd/eh)