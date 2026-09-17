Wie die CH Media-Zeitungen berichten, hat das Bundesgericht Strafanzeige gegen Unbekannt eingereicht wegen des Verdachts auf Amtsgeheimnisverletzung. Ein Ende August erschienener Tamedia-Artikel über die Krisensitzung vom 13. Mai zur Liebesaffäre von Donzallaz und van de Graaf könnte auf dieser Indiskretion beruhen. Das vertrauliche Protokoll kannte ein grosser Kreis: rund 40 Richterinnen und Richter sowie Kadermitarbeitende. Ein solcher Schritt ist neu für das Gericht. Anders als andere Bundesbehörden reichte das Bundesgericht zuletzt kaum solche Anzeigen ein. Die Affäre führte zur Verschiebung der Erneuerungswahlen. (nil)
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