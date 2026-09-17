Freiburger Nachrichten

Emanuel Müller wird CEO

Emanuel Müller wird CEO

Der bisherige Leiter Verkauf & Marketing tritt die Nachfolge von Christoph Nussbaumer per 1. Mai 2027 an.

Der bisherige Leiter Verkauf & Marketing tritt die Nachfolge von Christoph Nussbaumer per 1. Mai 2027 an.