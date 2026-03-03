Publiziert am 03.03.2026

Schon bisher bezog der Appenzeller Volksfreund seine überregionalen Inhalte für die Bereiche Ostschweiz, Inland und Ausland von Keystone-SDA. Mit dem Wechsel auf die Produktion ganzer Zeitungsseiten kann die Redaktion die Zeitung ihre Ressourcen gezielter in die lokale Berichterstattung investieren und so das regionale Profil des Blattes stärken, schreibt die Nachrichtenagentur in einer Medienmitteilung.

Keystone-SDA bietet diese Dienstleistung seit 2026 an; sie wird bereits von anderen Regionalmedien wie dem Rheintaler oder dem Zürcher Oberländer genutzt (persoenlich.com berichtete). (pd/nil)