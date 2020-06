Digital-Allianz: Arbeit wird mit neuem Zeitplan fortgesetzt

NZZ-Mediengruppe

«Strategisches Wachstum findet digital statt»

CEO Felix Graf und die Chefredaktoren von NZZ und NZZ am Sonntag, Eric Gujer und Luzi Bernet, im Gespräch.

Die NZZ-Gruppe will bis in zehn Jahren die Zahl der Bezahlabos auf 400'000 erhöhen. Zuerst muss aber der Gürtel enger geschnallt werden. CEO Felix Graf und die Chefredaktoren von NZZ und NZZ am Sonntag, Eric Gujer und Luzi Bernet, über die Folgen der «Strategieschärfung».

von Matthias Ackeret