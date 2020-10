Massiver Umbau bei SRF

Ärger um Streichung von Religionssendungen

Mit «Zwischenhalt» und «Blickpunkt Religion» streicht SRF gleich zwei Radiosendungen, die sich mit Glaubensfragen befassen. Das stösst auf Kritik bei Kirchenvertretern und Politikerinnen.

«Wir haben die grösste Fachredaktion für Religion», sagte SRF-Direktorin Nathalie Wappler an der Medienkonferenz am Dienstag. Das Logo von SRF in Zürich. (Bild: Keystone/Gaetan Bally)