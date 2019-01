«Wort zum Sonntag»: Armeeuniform sorgt für Kritik

Der katholische Gemeindeleiter Urs Corradini hielt am letzten Samstag das «Wort zum Sonntag» in einer Armeeuniform. Daran wird nun Kritik laut. «Urs Corradini missbraucht das ‹Wort zum Sonntag› auf SRF für reinste Armeepropaganda. Ein solcher Auftritt in Uniform ist höchst problematisch, und es ist absolut unverständlich, warum SRF das überhaupt zugelassen hat», sagt GSoA-Sekretärin Judith Schmid in der «Schweiz am Wochenende».

Corradini verteidigt sich: Für den Auftritt in Uniform habe er sich als dienstpflichtiger Armeeseelsorger aus Anlass des RS-Starts entschieden, sagt er auf Anfrage der Zeitung. Dass er Uniform trage, sei sowohl mit dem SRF als auch mit den zuständigen Stellen bei der Armee abgesprochen gewesen.

Beim SRF gingen laut «Schweiz am Wochenende» zwei kritische Rückmeldungen ein, bei der Ombudsstelle der SRG bislang keine. (pd/wid)