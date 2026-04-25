Swiss Press Award: Arnaud Robert ist Journalist des Jahres

Publiziert am 25.04.2026

Robert ist seit einem Sturz auf einer Wanderung querschnittsgelähmt. Eine Teilnahme an einer wissenschaftlichen Studie könnte ihm mehr Beweglichkeit in den Armen zurückgeben. Im RTS-Podcast «Mon corps électrique» thematisiert er über die Grenzen der Wissenschaft, die Reparatur des Körpers und die Akzeptanz von Schicksalsschlägen.

Bereits 2020 räumte er einen Award in der Kategorie Text ab, als er in seiner «Toilettenrevolution» um die Welt reiste, um über Menschen und ihren Bezug zum stillen Örtchen zu berichten.

Neben ihm wurde Mario Heller ausgezeichnet zum Fotografen des Jahres. In den letzten zwei Jahren klassierte er sich jeweils auf dem dritten Platz in der Kategorie Ausland. Nun heimste er mit einer Reportage für die Republik aus der estnischen Grenzstadt Narva im dritten Anlauf den grossen Preis ein. (pd/nil)