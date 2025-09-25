Publiziert am 25.09.2025

L'Agefi erweitert sein digitales Angebot um automatische Übersetzungen. Das 1950 gegründete Wirtschaftsblatt aus der Romandie stellt seinen Abonnenten seit Donnerstag Übersetzungen der redaktionellen Inhalte auf Deutsch, Englisch und Italienisch zur Verfügung.

Die Funktion ist bis November 2025 ohne Aufpreis in den bestehenden Abonnements enthalten und basiert auf einer eigens auf die Inhalte der Zeitung trainierten künstlichen Intelligenz. Jede Sprache verfügt über eine eigene Seite auf agefi.com, ab Oktober auch über die mobile App, heisst es in einer Mitteilung.

«Wir wollen unseren Abonnenten Inhalte bieten, die ihren Erwartungen noch näher kommen, ohne dabei auf die Qualität und Genauigkeit zu verzichten, die L'Agefis DNA ausmachen», wird CEO und Chefredaktor Frédéric Lelièvre zitiert.

Parallel erscheint am Freitag eine Sonderausgabe, die die 20 Unternehmen des SMI-Index nach Nachhaltigkeitskriterien klassiert. Das Dossier anlässlich der Konferenz Building Bridges (30. September bis 2. Oktober) wird in der gedruckten Ausgabe zweisprachig in Französisch und Englisch angeboten.

L'Agefi feiert dieses Jahr sein 75-jähriges Bestehen. Die Zeitung, die 2020 von einer täglichen auf eine zweimal wöchentliche Erscheinungsweise umgestellt hat, bedient hauptsächlich Finanzfachleute in der französischsprachigen Schweiz. (pd/cbe)