Halbierungsinitiative: Auch Blocher wäre für einen Rückzug gewesen

Publiziert am 14.03.2026

Thomas Matter, SVP-Nationalrat und Co-Präsident des Initiativkomitees, hatte im Oktober 2025 intern für einen Rückzug der Halbierungsinitiative plädiert. Als Begründung verwies er auf das Gegenprojekt von Bundesrat Rösti mit der Senkung der Abgabe auf 300 Franken. Gregor Rutz, wie Matter auch SVP-Nationalrat und Co-Präsident des Initiativkomitees, lehnte zusammen mit dem Gewerbeverband einen Übungsabbruch ab, wie die Schweiz am Wochenende schreibt.

Die Befürworter starteten ihre Kampagne erst im Januar 2026 und damit einen Monat später als die Gegner. Das Engagement wirkte durchgehend halbherzig – was im Rückblick nicht überrascht, wenn Kampagnenleiter Matter das Projekt drei Monate zuvor hatte abbrechen wollen.





In der aktuellen Folge von «Tele Blocher» stellt sich auch SVP-Doyen Christoph Blocher öffentlich hinter Matter: Er wäre ebenfalls für einen Rückzug gewesen. (nil)