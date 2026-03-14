14.03.2026

Halbierungsinitiative

Auch Blocher wäre für einen Rückzug gewesen

Die beiden SVP-Nationalräte und Komitee-Mitglieder Thomas Matter und Gregor Rutz waren sich uneinig über das Vorgehen mit ihrer SRG-Initiative. Wie die Schweiz am Wochenende berichtet, hatte ein Rückzug im Raum gestanden.
Halbierungsinitiative: Auch Blocher wäre für einen Rückzug gewesen
Thomas Matter und Gregor Rutz am 8. März 2026 bei Bekanntgabe der Abstimmungsresultate. (Bild: Keystone/Peter Schneider)
Publiziert am 14.03.2026

Thomas Matter, SVP-Nationalrat und Co-Präsident des Initiativkomitees, hatte im Oktober 2025 intern für einen Rückzug der Halbierungsinitiative plädiert. Als Begründung verwies er auf das Gegenprojekt von Bundesrat Rösti mit der Senkung der Abgabe auf 300 Franken. Gregor Rutz, wie Matter auch SVP-Nationalrat und Co-Präsident des Initiativkomitees, lehnte zusammen mit dem Gewerbeverband einen Übungsabbruch ab, wie die Schweiz am Wochenende schreibt.

Die Befürworter starteten ihre Kampagne erst im Januar 2026 und damit einen Monat später als die Gegner. Das Engagement wirkte durchgehend halbherzig – was im Rückblick nicht überrascht, wenn Kampagnenleiter Matter das Projekt drei Monate zuvor hatte abbrechen wollen.

In der aktuellen Folge von «Tele Blocher» stellt sich auch SVP-Doyen Christoph Blocher öffentlich hinter Matter: Er wäre ebenfalls für einen Rückzug gewesen.  (nil)


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