Deutschland: Auch die Bild-Zeitung setzt auf Live-TV

Wie das Schweizer Boulevardblatt Blick ist in Deutschland Bild an den Vorbereitungen für ein Live-TV-Angebot. Am Montag lief erstmals die vorproduzierte Talkshow «Hier spricht das Volk».

Die in einem Museum in Hamburg aufgezeichnete Folge lasse ausschliesslich «ganz normale Bürger» zu Wort kommen, wie Meedia.de berichtet. Ein weiteres Stilelement sei, dass Moderator, Bild-Chefredaktor Julian Reichelt, die Anwesenden mit Handzeichen abstimmen lässt.

Die nächste Folge werde Mitte Februar in Leipzig produziert.

Axel Springer plant mit der Marke Bild ein umfassendes Live-TV-Angebot, dabei sollen nutzergenerierte Inhalte einen grossen Teil ausmachen. (eh)