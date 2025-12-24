In eigener Sache: Auch über die Festtage persoenlich.com lesen

Publiziert am 24.12.2025

Über die wichtigsten Entwicklungen der Medien- und Kommunikationsbranche halten wir Sie auch während der Festtage auf persoenlich.com auf dem Laufenden. Unser Onlineportal wird täglich aktualisiert. Die Newsletter «persoenlich.com Daily» und «persoenlich.com Weekly» erscheinen wieder ab dem 5. Januar 2026.

Wir freuen uns, wenn Sie auch über die Weihnachtstage und den Jahreswechsel immer mal wieder auf unserer Website vorbeischauen. Neben tagesaktuellen News finden Sie vertiefenden Lesestoff – zum Beispiel unseren mehrteiligen Jahresrückblick, der die wichtigsten Entwicklungen dieser ereignisreichen Branche, unter anderem mit diversen Interviews, beleuchtet. Mit Inputs und Fragen erreichen Sie uns jederzeit über unser Kontaktformular oder per E-Mail.

Ihnen allen, liebe Leserinnen und Leser, wünschen wir besinnliche Weihnachtstage und einen erfolgreichen Start ins neue Jahr.

Die Onlineredaktion mit Sandra Porchet, Nick Lüthi und Christian Beck sowie das ganze Team des persönlich-Verlags.