NZZ-Gruppe: Aufsicht rügt Stiftung der NZZ

Die BVG- und Stiftungsaufsicht des Kantons Zürich hat eine Beschwerde gegen einen patronalen Wohlfahrtsfonds der NZZ vor rund einem Jahr teilweise gutgeheissen. Nachdem nun im Juni der Rekurs gegen diesen Entscheid vor dem Bundesverwaltungsgericht von der NZZ zurückgezogen worden ist, ist er nun rechtskräftig.

Die beiden Beschwerdeführer, die ehemaligen NZZ-Mitarbeiter Jean-Philippe Rickenbach und Oswald Iten, hatten moniert, dass Mittel des Spezialfonds der NZZ zweckentfremdet und nicht statutengemäss verwendet worden seien. Beim Spezialfonds der Neuen Zürcher Zeitung handelt es sich um eine einst mit einer dreistelligen Millionensumme dotierte Stiftung. Als die beiden Destinatäre (es handelt sich um die Beschwerdeführer) 2015 Einsicht in die Bilanz erhielten, hätten sie festgestellt, dass weit über die Hälfte des Vermögens dahingeschmolzen war und sie als Rentner keine Ausschüttungen mehr erhalten. Daher erhoben sie Beschwerde bei der Stiftungsaufsicht, wie die beiden in einer Mitteilung vom Dienstag schrieben.

In einem wichtigen Beschwerdepunkt, der Ausschüttung an unberechtigte Empfänger, gibt die BVS den Einsprechern recht und kommt zum Schluss, dass «eine 2015 überwiesene Einlage in die Pensionskasse der NZZ-Mediengruppe von 27,4 Millionen Franken teilweise zu Unrecht erfolgte». Dieser Betrag kam zu einem erheblichen Teil unberechtigten Empfängern zugute und muss zurückgefordert werden, heisst es in der Mitteilung weiter. Bei den unrechtmässig Bevorzugten handelt es sich um Angestellte von Firmen, die durch den Kauf der St. Galler Medien und der Luzerner LZ Holding zum Konzern gestossen sind, wie die «Republik» in einem ausführlichen Artikel schreibt.

Laut «Republik» hat dieser Entscheid «womöglich auch Auswirkungen auf die Teilliquidation der NZZ-Pensionskasse nach der Abspaltung der NZZ-Lokalmedien in das Joint Venture mit den AZ Medien: «Bevor der Betrag nicht zurücküberwiesen ist oder die nötigen Rückstellungen vorgenommen werden, ist die Teilliquidation blockiert», so die «Republik».

Sowohl das Onlinemagazin, als auch die Medienmitteilung erwähnen zudem fragwürdige Immobilien-Deals an teuren Lagen in Zürich, für die die NZZ ebenfalls von der Stiftungsaufsicht gerügt worden war. (eh)