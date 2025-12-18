Publiziert am 18.12.2025

Das deutsche Fachmagazin Horizont der DFV Mediengruppe stellt seine Swiss-Newsletter ein. Am Freitag erscheinen «Horizont Swiss vor 9» und «Horizont Swiss Newsline» zum letzten Mal, wie es in einer Mitteilung «in eigener Sache» heisst. Ab dem kommenden Jahr berichtet die Redaktion über wichtige DACH-Themen auf der Horizont-Website und in der «Horizont Newsline», die nachmittags versendet wird.

Die Rubrik «Swiss» auf horizont.net bleibt für eine Übergangszeit bestehen, wie es auf Anfrage heisst. «Wir werden weiterhin ausgewählte Inhalte zu Schweizer Firmen und Geschehnissen in der Branche redaktionell begleiten», so Chefredaktorin Eva-Maria Schmidt zu persoenlich.com. Die Kooperation mit dem Schweizer Werbe-Auftraggeberverband (SWA) werde mit weiteren «Digital Talks» fortgesetzt.

Von der Einstellung sind laut Schmidt keine Stellen betroffen. Redaktorin Mia Bavandi hatte ihre Stelle bereits im September aufgegeben und ist nach Berlin umgezogen. «Dass wir damit niemanden mehr vor Ort in Zürich hatten, hat unsere Überlegungen beschleunigt», erklärt Schmidt. Die beiden Redaktoren, die von Deutschland aus für «Horizont Swiss» gearbeitet haben, bleiben bei Horizont. (cbe)