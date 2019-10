Aus für die Printausgabe: Tamedia positioniert «20 Minuten Friday» ab Januar 2020 in der Deutschschweiz und der Romandie als reine digitale Marke. Die Printausgabe des Magazins werde in beiden Sprachversionen auf Ende Jahr eingestellt, heisst es in einer Mitteilung dazu. Während der Onlinebereich stetig wachse, verzeichne «20 Minuten Friday» bei der gedruckten Ausgabe aufgrund der anhaltend rückläufigen Werbeerlöse einen zunehmenden Verlust.

Von der Einstellung der Printausgabe von «20 Minuten Friday» sind in der Deutschschweiz und der Romandie insgesamt fünf Festangestellte betroffen. Weiter komme es vereinzelt zu Pensenreduktionen, schreibt Tamedia. Die betroffenen Mitarbeitenden werden mit einem Sozialplan unterstützt.





Nebst den bisherigen Schwerpunkte Mode-, Beauty-, Entertainment- und Gesellschaftsthemen, wird das Angebot künftig angereichert mit neuen Features, mehr Bewegtbild-Inhalten und Events. Das Magazin «20 Minuten Friday» ist vor elf Jahren zum ersten Mal erschienen und erreicht laut der aktuellen Leserschaftsstudie Wemf Mach Basic 681'000 Leserinnen und Leser. (pd/wid)